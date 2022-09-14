273 дальневосточника отправились в путь подшофе

Транспортная полиция Дальнего Востока сообщает о том, что за прошедшую неделю к административной ответственности привлечено 700 нарушителей. Чаще всего это были мелкие хулиганы, любители алкоголя, табака и других «удовольствий», нарушающие правила поведения на объектах транспорта.

В качестве примера транспортная полиция приводит типичный случай, когда три пассажира поезда «Нерюнгри – Хабаровск» устроили в вагоне перебранку с ненормативной лексикой, мешая отдыхать окружающим. Все трое были привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. На следующий день один из этих граждан был высажен на станции «Тында», где в пьяном виде ходил в общественных местах и заслуженно получил от полиции ещё один протокол.

Именно употребление алкоголя в поезде становится причиной большинства нарушений, по «пьяным» статьям за неделю оформлены протоколы на 273 человека.

Ещё 186 человек оштрафованы за курение в неположенных местах, за это нарушение составлено 186 протоколов.

Мелкое хулиганство, как самое трудоёмкое правонарушение, стоит в этом рейтинге на третьем месте – всего 53 случая за неделю, но, как правило, хулиганские действия совмещаются с тем или иным видом опьянения.

178 нарушителей были принудительно доставлены в дежурные части транспортной полиции, а за весь текущий год количество задержанных нарушителей на транспорте приближается к семи тысячам.

Суммарно с начала 2022 года транспортная полиция Дальнего Востока привлекла к административной ответственности более 32 тысяч человек, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.