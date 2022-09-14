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14сентября
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В Тынде восьмилетнего мальчика покусала собака

Городская прокуратура проводит проверку

В Тынде восьмилетнего мальчика покусала собака
Фото: Амур.инфо

В Тынде в понедельник, 12 сентября, в подъезде многоквартирного дома на восьмилетнего мальчика напала собака. Тындинская городская прокуратура проводит проверку, сообщает надзорное ведомство.

Ребёнок получил травмы от зубов животного – синяки и ссадины, ему понадобилась медицинская помощь. Сотрудники прокуратуры выяснят, есть ли у напавшей собаки владелец, а также оценят своевременность оказания медицинской помощи несовершеннолетнему.

Если собака бродячая, за её отлов должны были отвечать городские службы. Родители пострадавшего мальчика обратились в городскую прокуратуру с заявлением о взыскании с администрации Тынды морального вреда.

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#дети #животные #происшествия #Тында

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