Певец Mr. Credo подал в суд на Михаила Галустяна и ТНТ за нарушение авторских прав

Об этом Mr. Credo сообщил в своём официальном сообществе «Вконтакте». Александр Махонин и его адвокат оценили сумму претензии в 500 тысяч евро. По словам музыканта, после официальных претензий каналу ТНТ и Михаилу Галустяну ответа он не получил. Mr. Credo назвал происходящее «московским беспределом» и заявил, что «возьмёт своё».

Михаил Галустян и его PR-менеджеры пока никак не отреагировали на заявление артиста.

Mr.Credo перебрался из Екатеринбурга в Москву в 2004 году. Пик его популярности пришёлся на 90-е годы. Поклонникам он запомнился хитами «Чудная долина» и «Медляк», а также ярким сценическим образом в арабском стиле. В 2008 году музыкант выпустил последний на сегодняшний день альбом «Шоколад».

В настоящее время Махонин продолжает гастролировать и даже записывать песни.