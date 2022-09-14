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14сентября
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Певец Mr. Credo подал в суд на Михаила Галустяна и ТНТ за нарушение авторских прав

Mr. Credo намерен отсудить 500 тысяч евро

Певец Mr. Credo подал в суд на Михаила Галустяна и ТНТ за нарушение авторских прав
Фото: pulse.mail.ru

Певец Александр Махонин, более известный как Mr. Credo, заявил о нарушении авторских прав. Музыкант подал иск на Михаила Галустяна и телеканал ТНТ за неправомерное использование хита «Медляк» в сериале «Бородач» (16+), сообщает «Комсомольская правда».

Об этом Mr. Credo сообщил в своём официальном сообществе «Вконтакте». Александр Махонин и его адвокат оценили сумму претензии в 500 тысяч евро. По словам музыканта, после официальных претензий каналу ТНТ и Михаилу Галустяну ответа он не получил. Mr. Credo назвал происходящее «московским беспределом» и заявил, что «возьмёт своё».

Михаил Галустян и его PR-менеджеры пока никак не отреагировали на заявление артиста.

Mr.Credo перебрался из Екатеринбурга в Москву в 2004 году. Пик его популярности пришёлся на 90-е годы. Поклонникам он запомнился хитами «Чудная долина» и «Медляк», а также ярким сценическим образом в арабском стиле. В 2008 году музыкант выпустил последний на сегодняшний день альбом «Шоколад».

В настоящее время Махонин продолжает гастролировать и даже записывать песни.

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#суды #финансы #шоу-бизнес

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