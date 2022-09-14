На Сахалине в страшном ДТП погиб водитель бетономешалки
Машина превратилась в груду металла
В результате столкновения бетономешалки и микроавтобуса Toyota Hiace на Холмском перевале острова Сахалин погиб один человек – водитель бетономешалки.
Очевидцы страшной аварии рассказали, что ДТП произошло на спуске. Удар оказался настолько сильным, что с бетономешалки слетел миксер. Сама же спецтехника превратилась в груду металла, а у микроавтобуса помяты лобовое стекло, крыша и левая передняя стойка.
На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на управление ГИБДД по Сахалинской области.
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