Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:49 0

Молодая возлюбленная Курбана Омарова спровоцировала слухи о свадьбе

22-летняя Валерия называет Омарова мужем

Молодая возлюбленная Курбана Омарова спровоцировала слухи о свадьбе
Фото: novostivl.ru

Молодая невеста 42-летнего Курбана Омарова поделилась с подписчиками новой публикацией, в которой дала понять, что статус их отношений поменялся. 22-летняя Валерия разместила снимок с букетом цветов от возлюбленного. В подписи к фото она назвала Омарова мужем, сообщает «Вокруг ТВ».

В начале сентября Омаров показал свою возлюбленную и стал регулярно делиться снимками с ней. В одной из публикаций Курбан сообщил, что подарил Валерии бриллиантовые серьги за девять миллионов рублей.

Как пишет «СтарХит», бизнесмен уже отвёз любимую в Дагестан, чтобы познакомить с ней своих родственников. Похоже, что пара не стала откладывать важное событие и уже узаконила отношения. На днях в своём блоге новая избранница Курбана назвала его «самым лучшим мужем».

Бизнесмен начал встречаться с Валерией, когда ещё был в браке с Ксенией Бородиной. О том, что муж изменял ей, сообщила сама ведущая «Дома-2». Отвечая на вопросы поклонников, телеведущая впервые призналась, что супруг проводил время с Валерией в отелях, пока она была на работе. Ксения резко высказалась в адрес женщин, которые встречаются с женатыми мужчинами, отметив, что воспитана по-другому.

В отличие от бывшего мужа Бородина не спешит откровенничать по поводу личной жизни. Ещё зимой появились слухи, что ведущая встречается с бывшим приятелем Курбана Тимофеем Симищенко. Телеведущая не подтверждает, что её сердце несвободно, однако периодически намекает на то, что в её жизни есть мужчина.

Просмотров всего: 297

#соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Лайма Вайкуле попросила молиться за неё после слухов о рецидиве рака
В России и мире

Адвокат Сергей Жорин рассказал о странной смерти продюсера певицы МакSим
В России и мире

Певица Мария Шейх впервые появилась на публике после травмы и реанимации

В России и мире

Певец Александр Асташёнок объяснил, почему перестал общаться с братом