Молодая возлюбленная Курбана Омарова спровоцировала слухи о свадьбе

В начале сентября Омаров показал свою возлюбленную и стал регулярно делиться снимками с ней. В одной из публикаций Курбан сообщил, что подарил Валерии бриллиантовые серьги за девять миллионов рублей.

Как пишет «СтарХит», бизнесмен уже отвёз любимую в Дагестан, чтобы познакомить с ней своих родственников. Похоже, что пара не стала откладывать важное событие и уже узаконила отношения. На днях в своём блоге новая избранница Курбана назвала его «самым лучшим мужем».

Бизнесмен начал встречаться с Валерией, когда ещё был в браке с Ксенией Бородиной. О том, что муж изменял ей, сообщила сама ведущая «Дома-2». Отвечая на вопросы поклонников, телеведущая впервые призналась, что супруг проводил время с Валерией в отелях, пока она была на работе. Ксения резко высказалась в адрес женщин, которые встречаются с женатыми мужчинами, отметив, что воспитана по-другому.

В отличие от бывшего мужа Бородина не спешит откровенничать по поводу личной жизни. Ещё зимой появились слухи, что ведущая встречается с бывшим приятелем Курбана Тимофеем Симищенко. Телеведущая не подтверждает, что её сердце несвободно, однако периодически намекает на то, что в её жизни есть мужчина.