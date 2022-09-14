Жительница Благовещенска заработала на иностранце

Благовещенский городской суд рассмотрел дело местной жительницы, совершившей хищение денег у иностранного гражданина.

Она пообещала ему оказать помощь в получении патента на работу в России. В апреле прошлого года гражданка получила от жителя ближнего зарубежья деньги. Узнав о порядке получения патента и поняв, что для этого нужно регистрировать гражданина по месту её жительства, женщина решила ничего не делать, а деньги присвоить.

После этого она убедила гражданина перевести ей ещё 16 тысяч рублей, но никаких действий так и не предприняла.

При вынесении приговора суд учёл, что женщина успела примириться с потерпевшим, возместила ущерб, а в суд поступило соответствующее ходатайство о прекращении дела, которое было удовлетворено, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Женщина избежала уголовного наказания.