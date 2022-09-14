Василий Орлов: «Наша задача – обеспечить стройки региона местными квалифицированными кадрами»
В Благовещенске на строительные специальности поступили более 400 человек
Губернатор Приамурье Василий Орлов рассказал, что выпускники строительных специальностей будут обеспечены работой на много лет вперед. Такие кадры готовят семь образовательных заведений региона, сообщает областное правительство.
Так, в этом году в Благовещенске на строительные специальности поступили более 400 человек. Конкурс составил от четырёх до восьми человек на место. В ДальГАУ на «Промышленное и гражданское строительство» на очную и заочную формы обучения поступили 76 человек. В магистратуре на «Проектирование и строительство зданий и сооружений» будут учиться 46 амурчан. Также в 2023 году в ДальГАУ откроется новое направление подготовки – ландшафтная архитектура, здесь будут готовить специалистов с инженерными и художественными навыками. Набор будут проводить на бюджетной основе.
В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства на специальности «Архитектура» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» поступили 50 юных амурчан, конкурс составил около семи человек на место. Кроме того, на других строительных специальностях учатся 225 человек.
— Потребность строительных организаций региона в кадрах до 2028 года составляет порядка 10000 человек, и это без учета крупных инвестиционных проектов. В первую очередь на стройки области требуются каменщики, сварщики, арматурщики, плотники. Наша задача – обеспечить стройки региона местными квалифицированными кадрами. Возможности готовить требуемых специалистов на базе амурских учреждений образования есть. Нужно приложить максимум усилий к тому, чтобы выпускники школ выбирали именно эти профессии, – прокомментировал Василий Орлов.
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