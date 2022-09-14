Россиянам компенсируют отсутствие места в детском саду

— В настоящее время решение о выплате компенсаций детям, которым не предоставили место в яслях или садике, обычно принимается в субъектах РФ. При принятии таких решений, как правило, учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях. Например, нет компенсаций в Москве и Санкт-Петербурге где, по статистике, по крайней мере, мест хватает на всех, – отметил эксперт.

Между тем в ряде регионов выплаты есть, они доходят до 50 тысяч рублей. Платятся обычно разово, в тот год, когда ребёнок не смог попасть в садик.

В Амурской области данный вид выплат тоже не предусмотрен. В регионе активно строят детские сады. По данным Амурстата, в дошкольных образовательных организациях Приамурья на 100 мест в среднем приходится 90 детей, при этом 95 – в городской местности и 73 – в сельской.