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14сентября
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сегодня, 12:34 0

Россиянам компенсируют отсутствие места в детском саду

Мера поддержки распространяется на отдельные регионы

Россиянам компенсируют отсутствие места в детском саду
Фото: Амур.инфо

Россияне, чьи дети не попали в государственный детский сад, могут претендовать на компенсационную выплату, однако дадут её не всем. Об условиях, необходимых для её получения, рассказал в интервью агентству «Прайм» эксперт по государственному и муниципальному управлению Кирилл Парфенов.

— В настоящее время решение о выплате компенсаций детям, которым не предоставили место в яслях или садике, обычно принимается в субъектах РФ. При принятии таких решений, как правило, учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях. Например, нет компенсаций в Москве и Санкт-Петербурге где, по статистике, по крайней мере, мест хватает на всех, – отметил эксперт.

Между тем в ряде регионов выплаты есть, они доходят до 50 тысяч рублей. Платятся обычно разово, в тот год, когда ребёнок не смог попасть в садик.

В Амурской области данный вид выплат тоже не предусмотрен. В регионе активно строят детские сады. По данным Амурстата, в дошкольных образовательных организациях Приамурья на 100 мест в среднем приходится 90 детей, при этом 95 – в городской местности и 73 – в сельской.

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#дети #образование

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