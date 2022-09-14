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14сентября
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сегодня, 12:55 0

В Свободном за мошенничество осудили гадалку

Ждет её дорога дальняя, казённый дом

В Свободном за мошенничество осудили гадалку
Фото: Амур.инфо

Городской суд Свободного рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении гражданки, принадлежащей к этнической группе (цыгане). С помощью несложных манипуляций, под видом гадания, женщина убедила несовершеннолетнюю девочку отдать ей 11 тысяч рублей.

Следствием установлено, что женщина пришла в одну из квартир Свободного с согласия 13-летней девочки. Убедившись, что в жилом помещении больше никого нет, используя внушаемость ребёнка, она провела некие действия с водой, назвав это ритуалом, и потребовала за него оплату. В результате этого девочка передала злоумышленнице 11 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Амурской области, с учётом всех обстоятельств уголовного дела суд постановил: виновной отбыть на ближайшие два года в «казённый дом» общего режима.

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#закон #криминал #происшествия #Свободный

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