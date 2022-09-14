Трагедия запутавшейся женщины: театр Вахтангова представил амурскому зрителю «Бовари»

Фото: Наталья Поспелова

Спектакль «Бовари» начинается с прений прокурора и защитника. Один говорит об аморальности романа, написанного Гюставом Флобером, второй о том, что это произведение о воспитании. Но судьи на сцене нет, не появится он и в течение постановки, и после. В этой роли выступают зрители.

Динамичная постановка захватывает с первых секунд. Герои меняют роли, повествование идет быстро, хотя, казалось бы, поставить такое классическое произведение на сцене задача не из легких.

Три часа спектакля пролетают незаметно и в повествовании находится место всему: и юмору, местами с весьма лихими шутками, искрометным сценам и харизматичным образам.

Фото: Наталья Поспелова

За это время режиссер успевает рассказать всю историю Шарля Бовари – от воспоминаний детства и первой женитьбы до почти безоблачной (в его представлении) семейной жизни с Эммой Бовари, которая закончилась трагедией и привела к смерти Шарля, оставив их дочь без отца и матери.

История же Эммы Бовари показана как трагедия женщины, которая искала романтики и неземных чувств, а получила нелюбимого мужа, в отношениях с котором были лишь раздражение и злоба. В поисках тех самых чувств, что испытывали героини прочитанных ею в юности романов, Эмма доверяется не тем мужчинам, запутывается в жизни, разоряет свою семью и, отчаявшись, находит единственное решение – отравиться мышьяком.

Фото: Наталья Поспелова

Помимо главных героев спектакля особое внимание привлекает аптекарь господин Омэ. Герой с невероятным чувством юмора, который своими остротами заполнял все пространство сцены.

Новое на старый лад – да и это тоже про спектакль Бовари. Отношения мужчин и женщин – вечная тема. Обманутых женщин и хитрых мужчин – тоже. Те же истории, те же отговорки, те же заманчивые предложения и томные взгляды. И печальная концовка с ноткой мещанской трагедии, которая завершает постановку.

Фото: Наталья Поспелова

Амурские зрители остались под впечатлением от истории, рассказанной режиссёром Ольги Субботиной. Аплодисменты не смолкали, актеры выходили на поклон вместо положенных трех раз, вдвое больше. Зал не отпускал, зрители громко говорили «спасибо». А в ответ со сцены актеры несколько раз произносили «спасибо вам».