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14сентября
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Лайма Вайкуле попросила молиться за неё после слухов о рецидиве рака

Певица впервые ответила на вопрос об онкологии

Лайма Вайкуле попросила молиться за неё после слухов о рецидиве рака
Фото: kp.ru

Летом появились слухи о том, что у Лаймы Вайкуле случился рецидив рака. Певица долго лечилась в США, а затем вернулась в Латвию. Недавно артистка впервые ответила на вопрос о своём здоровье, сообщает «СтарХит».

68-летняя Лайма Вайкуле в последнее время крайне редко дает концерты. Даже фестиваль, который она традиционно проводит в Юрмале, был перенесён на неопределённое время.

Недавно певица появилась на шоу в честь Раймонда Паулса. Артистка блестяще выступила, однако зрители отметили её уставший вид.

После концерта Вайкуле рассказала журналистам, что пока не знает, останется ли она в Латвии или снова уедет в Америку. Она призналась, что очень переживает из-за коронавируса, который снова набирает силу в Европе.

По словам Лаймы, она старается избегать большого скопления людей и соблюдает дистанцию. Певица верит врачам и следует их рекомендациям. Она рассказала, что трижды прививалась и один раз переболела коронавирусом, а при необходимости сделает прививку ещё раз.

После вопроса о рецидиве рака исполнительница дала понять, что всё не так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Она не стала раскрывать подробности, но попросила всех молиться за неё.

В 1991 году в Америке у Лаймы Вайкуле диагностировали рак груди, однако певица смогла справиться с онкологией. Артистка несколько месяцев проходила терапию, а с тех пор регулярно проверяется и следит за здоровьем.

Слухи о рецидиве рака у Вайкуле появились летом. Лайма перестала выходить в свет и отправилась в США вместе с мужем Андреем Латковским. После возвращения в Юрмалу она отмечала, что стала чувствовать себя намного лучше.

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#здоровье #шоу-бизнес

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