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14сентября
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сегодня, 11:50 0

В Амурской области пройдёт заплыв на 700 километров

Для этого спортсмены отправятся в Свободный и Сковородино

В Амурской области пройдёт заплыв на 700 километров
Фото: Амур.инфо

Амурская общественная организация «Аквайс-спорт» проведёт марафон «Дни воинской Славы», посвящённый 77-й годовщине окончания Второй Мировой войны, в поддержку Вооружённых сил России, выполняющих СВО на Украине, а также 225-летию Святителя Иннокентия Вениаминова.

Старт марафона состоится в Благовещенске 15 сентября в районе переулка Святителя Иннокентия. После этого все участники отправятся в Свободный и Сковородино, где намечен ряд массовых мероприятий, в том числе показательный заплыв по реке Зея.

После этого 17 сентября из Джалинды вниз по Амуру стартует заплыв, в ходе которого 12 спортсменов из Москвы, Ульяновска, Красногорска и Благовещенска планируют преодолеть 700 километров за девять дней, сообщает федерация «Аквайс-спорт».

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#Свободный #спорт #экология

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