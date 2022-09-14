Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 0

За травмы пятилетнего ребёнка в Амурской области будут судить чиновника

Ребёнок пострадал в результате падения ворот в спортгородке

За травмы пятилетнего ребёнка в Амурской области будут судить чиновника
Фото: следственное управление СК РФ по Амурской области

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы Березовского сельсовета в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Следователи установили, что в июле 2020 года глава администрации Березовского сельсовета и предприниматель заключили муниципальный контракт по обустройству спортивного городка в селе Березовка. В него, помимо прочего, входило изготовление и монтаж металлических ворот для мини-футбола.

В ноябре того же года глава администрации подписал акт приёмки объекта, не проверив сертификаты и не организовав экспертизу. А в мае 2022 года во время игры в мяч ворота упали на пятилетнего мальчика, причинив тяжкий вред здоровью.

Следствие показало, что изготовленные подрядчиком металлические ворота не соответствуют ГОСТу, так как не имеют необходимого механического устройства защиты от опрокидывания при горизонтальной нагрузке к перекладине.

Уголовное дело в отношении чиновника в ближайшее время будет направлено в суд.

Также завершилось расследование уголовного дела в отношении недобросовестного подрядчика. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Просмотров всего: 560

#дети #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске вынесут приговор водителю, сбившему пенсионера
Происшествия

Леопард терроризирует село в Приморском крае
Общество

В Благовещенском районе обновили школьную остановку
Происшествия

«Химатака в Грибском»: нарушения обнаружены, виновные найдены