За травмы пятилетнего ребёнка в Амурской области будут судить чиновника

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы Березовского сельсовета в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Следователи установили, что в июле 2020 года глава администрации Березовского сельсовета и предприниматель заключили муниципальный контракт по обустройству спортивного городка в селе Березовка. В него, помимо прочего, входило изготовление и монтаж металлических ворот для мини-футбола.

В ноябре того же года глава администрации подписал акт приёмки объекта, не проверив сертификаты и не организовав экспертизу. А в мае 2022 года во время игры в мяч ворота упали на пятилетнего мальчика, причинив тяжкий вред здоровью.

Следствие показало, что изготовленные подрядчиком металлические ворота не соответствуют ГОСТу, так как не имеют необходимого механического устройства защиты от опрокидывания при горизонтальной нагрузке к перекладине.

Уголовное дело в отношении чиновника в ближайшее время будет направлено в суд.

Также завершилось расследование уголовного дела в отношении недобросовестного подрядчика. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.