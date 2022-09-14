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14сентября
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Французский режиссёр Жан-Люк Годар ушёл из жизни при помощи эвтаназии

Легендарный режиссёр скончался в 91 год

Французский режиссёр Жан-Люк Годар ушёл из жизни при помощи эвтаназии
Фото: cinematary.com

Знаменитый режиссёр Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни. Член его семьи рассказал французской газете Libеration, что мэтр ушёл из жизни добровольно при помощи эвтаназии. Годар скончался в своём доме в швейцарской коммуне Роль в кругу близких, сообщает «Комсомольская правда».

Родственник режиссёра рассказал, что он не был болен, а просто лишился сил, поэтому принял решение со всем покончить. Эту информацию подтвердил и ещё один человек из близкого окружения Годара. Также сообщается, что семья не планирует проводить официальную церемонию прощания.

Режиссёр ещё несколько лет назад сообщил, что является сторонником эвтаназии. Он признавался, что «не собирается всеми силами цепляться за жизнь», если будет слишком болен. Поскольку в Швейцарии, где он жил с 70-х годов, эвтаназия легальна, он был готов прибегнуть к этой услуге.

Сообщается, что рядом с Годаром в момент его смерти была его жена Анн-Мари Мьевиль.

Как сообщает портал «360», влияние Годара на мировое киноискусство трудно переоценить. Он отличался радикальными взглядами и стоял у истоков «новой волны» французского кинематографа. Режиссёр открыл миру многих актёров, в том числе и Жан-Поля Бельмондо.

За свою жизнь Годар снял 75 картин. Самыми известными его работами стали фильмы «На последнем дыхании» (16+), «Безумный Пьеро» (16+), «Китаянка» (16+) и другие.

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#культура #память

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