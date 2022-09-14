Амурские бизнесмены снова соберутся на диджитал-конференции

Диджитал-конференция «DICO» пройдёт в Благовещенске 18 сентября сразу на двух площадках: благовещенской «Точке кипения» и Выставочном зале. Начало в 10:00, сообщается на сайте регионального центра «Мой бизнес».

Для амурчан выступят 16 экспертов digital-рынка. Встречи проведут региональные специалисты и представители крупнейших компаний из Москвы, Саратова, Владивостока и Хабаровска.

Основная часть выступлений пройдёт в «Точке кипения». Предприниматели прослушают лекции о продвижении своей компании и бренда, эффективной рекламе, digital-инструментах для создания контента, SMM-стратегиях, брендинге, а также всё о работе с маркетплейсами и перспективах продаж.

— Желающих посетить конференцию всегда больше, чем количества свободных мест. На сегодняшний день заявки на участие уже подали порядка 130 человек. Регистрация будет открыта еще пять дней. Поэтому возможность присоединиться к этому событию ещё есть. Мы, как и всегда, постарались подобрать спикеров таким образом, чтобы каждый из слушателей смог найти что-то полезное именно для себя, перенять опыт лучших студий Дальнего Востока по брендингу и продвижению, пообщаться со специалистами, обменяться контактами, договориться о совместных проектах и, возможно, найти исполнителя или даже новую работу, – рассказали организаторы конференции.

Завершится форум торжественной церемонией и розыгрышем подарков среди участников.

«DICO» состоится в регионе уже в третий раз, участие в этом событии бесплатно. Впервые мероприятие прошло в 2019 году и еще тогда вызвало большой интерес среди амурчан. Конференция пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Её организаторами выступили digital-студия «kto» при поддержке регионального центра «Мой бизнес», минэкономразвития и минцифры области.