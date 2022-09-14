В Благовещенске вынесут приговор водителю, сбившему пенсионера

Водитель полностью признал свою вину. С его слов, перед выполнением манёвра он принял все необходимые меры предосторожности, но, тем не менее, заметил пострадавшего уже после того, как он оказался под колёсами.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, по приговору суда ему может быть назначено до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.