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14сентября
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сегодня, 10:36 0

В Благовещенске вынесут приговор водителю, сбившему пенсионера

Пожилой мужчина погиб в ДТП

В Благовещенске вынесут приговор водителю, сбившему пенсионера
Фото: телеграм-канал «dpskontrol_28rus»

Полиция закончила расследование смертельного ДТП, произошедшего в центре Благовещенска. 43-летний житель Нерюнгри, управляя автомобилем Toyota Tundra, при движении задним ходом допустил наезд на пенсионера, в результате чего пострадавший скончался на месте.

Водитель полностью признал свою вину. С его слов, перед выполнением манёвра он принял все необходимые меры предосторожности, но, тем не менее, заметил пострадавшего уже после того, как он оказался под колёсами.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, по приговору суда ему может быть назначено до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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