Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:16 0

В Благовещенском районе обновили школьную остановку

Новый павильон поставили в селе Новопетровка

В Благовещенском районе обновили школьную остановку
Фото: Амур.инфо

В селе Новопетровка на школьном маршруте установили первую обновленную автобусную остановку. В ближайшее время в Благовещенском районе современные остановочные павильоны появятся ещё в пяти селах: Ровное, Чигири, Заречное, Каникурган и Удобное, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Типовой проект сделал Центр развития территорий Амурской области по просьбе регионального минтранса. На территории Благовещенского района насчитывается 14 школьных автобусных маршрутов в 15 населённых пунктах. А в целом по области планируется благоустроить 157 остановок.

Работа по обустройству школьных остановок и освещения вблизи них началась в этом году по поручению губернатора. На эти цели в 2022 году в областном бюджете предусмотрено 152,4 миллиона рублей.

Просмотров всего: 143

#Благрайон #дети #областная власть #школа #транспорт

распечатать


Происшествия

«Химатака в Грибском»: нарушения обнаружены, виновные найдены

Общество

В Благовещенске строят новую дорогу

Общество

«Кванториум-28» впервые набирает группы для дошкольников
Общество

В Магдагачах отремонтировали плотину, от которой зависело начало отопительного сезона