В Благовещенском районе обновили школьную остановку

В селе Новопетровка на школьном маршруте установили первую обновленную автобусную остановку. В ближайшее время в Благовещенском районе современные остановочные павильоны появятся ещё в пяти селах: Ровное, Чигири, Заречное, Каникурган и Удобное, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Типовой проект сделал Центр развития территорий Амурской области по просьбе регионального минтранса. На территории Благовещенского района насчитывается 14 школьных автобусных маршрутов в 15 населённых пунктах. А в целом по области планируется благоустроить 157 остановок.

Работа по обустройству школьных остановок и освещения вблизи них началась в этом году по поручению губернатора. На эти цели в 2022 году в областном бюджете предусмотрено 152,4 миллиона рублей.