«Амурская осень»: говорим про театр и разыгрываем билет

В третий день фестиваля мы решили рассказать вам про театр. Всё-таки это неотъемлемая часть масштабного проекта. В этом году спектаклей много и запутаться действительно просто. В сюжете проведём вас по двум популярным площадкам фестиваля и разыграем билеты на спектакли.

Впервые так далеко заехал театр имени Вахтангова. Коллектив привёз восемь спектаклей, каждый из которых покажут дважды, вне конкурсной программы. Биться за журавлей будут девять постановок: «Близость», «А как вы изволите поживать?», «Лицо», «Ночь её откровений», «Свой путь», «Ты где-то рядом», «Бесприданница», «У каждого свои недостатки» и « Пиковая дама».

Первым мы посетили «А как вы изволите поживать?».

У спектакля интересная история, впервые его показали на теплоходе посреди реки Амур. В сюжете переплетаются две пьесы Чехова – «Предложение» и «Медведь». И если на теплоходе была возможность показать сцены из произведений отдельно, то сегодня в АРТ-галерее актёры пробовали новую площадку. Сюжеты тесно переплелись, а герои стали соседями.

Одно из действующих лиц на современный лад заменили технологиями. Так лакей Лука стал голосовым помощником, к которому то и дело обращаются участники спектакля.

Несмотря на необычную площадку и интересное прочтение, классическое произведение осталось таковым, а нововведения оказались очень кстати. На сцене яркий состав – Оксана Сташенко, Эдуард Флеров, Полина Райкина, Влад Канопка и Максим Колосов.

Вторая локация – Амурская областная филармония и спектакль «Пиковая дама». Сюжет простой: графиня, три карты и один молодой и очень жадный до денег господин. На сцене любимые герои – Алёна Яковлева в роли графини, Макар Запорожский в роли Германа, Алина Ланина в роли Лизы и Андрей Фролов в роли Томского.

Огромные стулья и столы резонируют на фоне артистов, как бы напоминая, что главная здесь именно игра, а человек лишь заложник обстоятельств и он полностью подвластен ей. Классическое произведение в новом прочтении, а на чашах весов всё так же любовь и деньги.

Партнёр фестиваля «Амурская осень» минеральная вода «Новотроицкая».