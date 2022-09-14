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14сентября
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Наши на Украине: старший прапорщик Максим Утюжников

Амур.инфо рассказывает об амурчанах, отличившихся в ходе СВО

Наши на Украине: старший прапорщик Максим Утюжников
Фото: Военный комиссариат Амурской области

Мы продолжаем рассказ об амурских военных связистах, отличившихся в ходе СВО на Украине. Старший прапорщик Максим Утюжников также из Белогорска, служит на одной из ключевых должностей в своём подразделении, в ходе боевых действий обеспечивал связь и боевое управление для командного пункта 35-й армии.

Связь – слишком ответственное дело, чтобы здесь могли работать случайные или ненадёжные люди. Несмотря на очевидную угрозу жизни и здоровью в ходе боевых действий, старший прапорщик Максим Утюжников работал в зоне СВО как на учебном полигоне. В кратчайшие сроки устанавливал связь, оперативно определял неисправность и производил ремонт аппаратуры.

Как сообщает военный комиссариат Амурской области, 27 февраля 2022 года Максим Утюжников не покинул боевой пост, под миномётным обстрелом продолжая обеспечивать командный пункт армии спутниковой связью. За эти и другие действия в зоне СВО Максим Утюжников получил медаль «За отвагу».

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#Украина #наши_V_спецоперации #армия #политика

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