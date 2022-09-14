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14сентября
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сегодня, 09:26 0

«Кванториум-28» впервые набирает группы для дошкольников

Занятия будут бесплатными

«Кванториум-28» впервые набирает группы для дошкольников
Фото: министерство образования и науки Амурской области

«Знатоки электроники» и «Квантошахматы» – два новых направления, которые в этом учебном году стали доступны для детей в возрасте от пяти до семи лет, сообщает министерство образования и науки Амурской области. Детский технопарк Приамурья впервые набирает группы этой возрастной категории. Занятия для малышей будут абсолютно бесплатными.

Юные «электроники» с помощью электронного конструктора «Знаток» освоят такие темы, как «электричество», «электротехника» и «электроника». На занятиях ребята смогут собрать цветомузыку, игрушки, музыкальные звонки, охранную сигнализацию и многое другое.

Не секрет, что игра в шахматы – мощный инструмент гармоничного развития интеллекта ребенка в игровой форме, поэтому «Квантошахматы» станет отличным местом для развития дошкольника. Через шахматы малышей научат сравнивать, обобщать, запоминать, а также привьют внимательность, усидчивость, собранность и самостоятельность.

Занятия будут проходить один раз в неделю по субботам. Каждая группа будет заниматься по обоим направлениям. Записаться можно через портал «Навигатор дополнительного образования Амурской области».

Расписание занятий:

1 группа: «КвантоШахматы» – 09:00 – 09:30, «Знатоки электроники» – 09:40 – 10:10;

2 группа: «Знатоки электроники» – 09:00 – 09:30, «КвантоШахматы» – 09:40 – 10:10.

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#дети #образование

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