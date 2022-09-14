Дальневосточники заработались и забыли съездить в отпуск

На момент опроса в отпуске побывали 45 % опрошенных. Отдохнуть не удалось 69 % представителей сферы «Начало карьеры, студенты», 63 % из сферы «Транспорт, логистика» и 56 % из сферы «Маркетинг, реклама, PR».

Меньше всего отдохнувших в Дальневосточном федеральном округе, где 67% опрошенных пока не были в отпуске. Зато в Сибири в отпуске побывали 55 % трудящихся, это самый высокий результат по стране.

50 % отдохнувших россиян сообщили, что в этом году они провели отпуск дома, 15 % побывали на юге России, 13 % отдыхали у себя на даче, по 8 % – в Москве и Санкт-Петербурге, 6 % – в Сибири, 4 % – на Кавказе, 3 % – на Урале, 1 % – на Дальнем Востоке.

Интересно, что ДФО в качестве места для отпуска, чаще всего выбирали жители Санкт-Петербурга и Москвы, а также жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В ходе опроса также выяснилось, что 47 % жителей ДВ никогда не сталкивались с депрессией в преддверии или после отпуска, это самый высокий процент по стране, в целом по России он составляет 38 %.

20 % опрошенных дальневосточников обычно испытывают постотпускную депрессию, 10 % – предотпускную, а 17 % пребывают не в лучшем расположении духа и до, и после отпуска. Остальные 7 % затруднились ответить.

С постотпускной депрессией обычно сталкиваются 30 % специалистов по управлению персоналом, 29 % юристов, а также по 27 % административного персонала и работников транспортной сферы. Накануне отдыха негативное настроение чаще других испытывают 14 % маркетологов, 11 % IT-специалистов и 10 % бухгалтеров.

В целом 23 % опрошенных россиян, которые испытывали депрессию из-за отпуска, говорят, что это происходит всегда, 22 % – что время от времени. Еще 18 % начали страдать от упадка настроения до или после отпуска только в последние два года, 14 % – в этом году.

53 % опрошенных страдают отпускной депрессией от хронической усталости, 45 % из-за недовольства условиями работы после возвращения из отпуска, 42 % из-за нехватки денег на желаемый отпуск, 41 % из-за нехватки денег после отпуска.

У 39 % негативные настроения появляются из-за невозможности восполнить силы в отпуске, у 32 % из-за токсичной среды на работе, у 28 % по причине невозможности поехать в желаемое место отдыха и ещё у 15 % из-за недовольства его условиями.