«Химатака в Грибском»: нарушения обнаружены, виновные найдены

Фото: Михаил Гершевич

История губительного для частных огородов распыления ядохимикатов в селе Грибское Благовещенского района получила продолжение. На ситуацию отреагировали власти и надзорные ведомства. Напомним, мотодельтаплан, распылявший сельскохозяйственные ядохимикаты, был замечен над полями в Грибском в мае. Сразу после этого в огородах местных жителей пропали все растения, включая плодовые деревья.

О полученном жителями села ущербе Амур.инфо подробно рассказывало в июньском материале. После фиксации ущерба садоводы из Грибского начали жаловались в государственные инстанции, на что потратили почти всё лето. К решению вопроса активно подключились СМИ и активисты общественного движения «Общероссийский народный фронт».

Накануне стало известно о результатах проверок, проведённых Россельхознадзором, а также о выводах, сделанных на их основе.

В первую очередь проверкой подтвердились нарушения со стороны агрохолдинга. Организация должна была заранее предупредить жителей через СМИ о том, что поля будут обрабатывать с воздуха. Кроме того, при распылении не учитывалась близость индивидуальных участков, что привело к распылению препарата на огороды жителей. По действующим санитарным нормам применение воздушного способа внесения ядохимикатов должно предусматривать значительное удаление обрабатываемых земель от огородов жителей и мест их проживания.

— Надеемся, что все, кто виноват в гибели растений на частных участках, понесут справедливое наказание. И впредь перед какой-либо химической обработкой сначала будут изучать правила и законы, а уже после распылять вещества. Случившееся в Грибском этим летом – вопиющая ситуация, –прокомментировала ситуацию Екатерина Суняйкина, один из руководителей «Народного фронта» в Амурской области.

Также стало известно о том, что в агрохолдинге найдено конкретное лицо, ответственное за «химическую атаку». Оно уже привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратурой также возбуждено административное дело в отношении руководителя.

— В Благовещенскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило сообщение от гражданина Гриценко А.В., проживающего в селе Грибское. Проверкой подтвердились нарушения со стороны организации, вносившей ядохимикаты. В частности, о предстоящем распылении не было сообщено в СМИ, само распыление производилось с нарушением санитарных правил и норм. Организация уже привлекла виновное лицо к дисциплинарной ответственности, в отношении него также возбуждено административное дело. Гражданину, чей урожай пострадал от распыления ядохимикатов, был разъяснён порядок обращения в суд для возмещения ущерба, – сообщили в надзорном ведомстве.