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13сентября
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сегодня, 18:03 0

В Благовещенске строят новую дорогу

Улицу Конную продлят

В Благовещенске строят новую дорогу
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

В своем телеграм-канале Олег Имамеев анонсировал строительство нового участка дороги на улице Конной от Пушкина до Набережной. Сейчас идет проектирование и изыскательские работы, весной планируется приступить непосредственно к строительству.

— Эти 350 метров очень важны, поскольку соединят город и район активной социальной застройки. Преображается набережная Зеи, и уже весной вы сами сможете оценить результат, – написал мэр Благовещенска. – На первом участке осталось посадить деревья и установить элементы спортивных и досуговых площадок. Здесь же строится второй ФОК, в перспективе – садик и школа.

фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Глава города также отметил, что автобусного сообщения с этим районом пока нет. Попасть сюда сейчас можно только с Заводской или с Октябрьской по плохой улице Набережной, так что дорога сможет решить и вопрос транспортной доступности.

Подрядчиком выступит АО «Асфальт», которое реализует проект «под ключ». В настоящее время специалисты решают с коллегами из РЖД вопрос по обустройству безопасного переезда через железнодорожные пути.

— Сразу хочу успокоить горожан по поводу деревьев. Поскольку дорога пойдет через зеленый массив, все краснокнижные деревья, попадающие в зону вырубки, пересадят, – заверил глава города.

По планам участок должен быть готов уже в 2023 году.

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#дороги #мэрия #транспорт

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