В Благовещенске строят новую дорогу

— Эти 350 метров очень важны, поскольку соединят город и район активной социальной застройки. Преображается набережная Зеи, и уже весной вы сами сможете оценить результат, – написал мэр Благовещенска. – На первом участке осталось посадить деревья и установить элементы спортивных и досуговых площадок. Здесь же строится второй ФОК, в перспективе – садик и школа.

фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Глава города также отметил, что автобусного сообщения с этим районом пока нет. Попасть сюда сейчас можно только с Заводской или с Октябрьской по плохой улице Набережной, так что дорога сможет решить и вопрос транспортной доступности.

Подрядчиком выступит АО «Асфальт», которое реализует проект «под ключ». В настоящее время специалисты решают с коллегами из РЖД вопрос по обустройству безопасного переезда через железнодорожные пути.

— Сразу хочу успокоить горожан по поводу деревьев. Поскольку дорога пойдет через зеленый массив, все краснокнижные деревья, попадающие в зону вырубки, пересадят, – заверил глава города.

По планам участок должен быть готов уже в 2023 году.