С начала года амурчане пострадали от кибермошенников более двух тысяч раз

Каждый день около десяти случаев телефонного мошенничества регистрируют сотрудники полиции в Амурской области. Всего за восемь месяцев этого года в регионе зафиксировано 2 093 киберпреступления. Причем жертвами мошенников становятся все категории граждан, любого возраста, пола и социального положения, сообщает областное управление МВД России.

Как рассказали в амурском управлении МВД, количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, снизилось почти 20 % по сравнению с прошлым годом.

— В каких-то моментах люди стали бдительнее. Но если брать стандартные телефонные звонки от мошенников, то они, по большому счету, остались на прежнем уровне. Каждый день регистрируется порядка пяти-десяти случаев телефонного мошенничества. Попадаются на уловки мошенников абсолютно все: и сотрудники правоохранительных органов, и молодые люди, и пенсионеры. Причем все уже знают, что существуют мошенники, как они работают, но всё равно верят, – рассказал начальник отдела управления уголовного розыска амурского управления МВД Андрей Устинов.

Как объяснил специалист, чаще всего мошенники используют в своих целях страх людей – за свои деньги или за близких. Самой популярной схемой мошенничества остается «звонок сотрудника банка», такие случаи регистрируются каждый день. И вторая по частоте ловушка – «ваш родственник попал в ДТП». Часто мошенники используют сервисы подмены номеров, благодаря которым звонок поступает якобы с телефона официального учреждения.

— Они даже предлагают найти в интернете этот номер и убедиться, что он действительно принадлежит полиции, следственному комитету или прокуратуре. Мошенники зачастую начинают запугивать, грозить уголовной ответственностью за отказ сотрудничать. И люди, плохо зная законы, идут у них на поводу. Нужно помнить, что никогда сотрудники правоохранительных органов не будут вам звонить по телефону с угрозами, требованиями оказать какое-либо сотрудничество в поимке мошенников, просить совершить какие-либо действия с вашими финансами. Так действуют только мошенники, – пояснил Андрей Устинов.

Также часто люди попадаются на обещание легкой прибыли. Многие амурчане потеряли деньги на лже-инвестициях.

— Или звонят сообщить, что человеку положена какая-то компенсация, выплата на большую сумму. И человек, вопреки всякой логике, начинает переводить деньги «за страховку», «комиссию за перевод», – поделился Андрей Устинов.

О новой схеме телефонного мошенничества предупреждают и мобильные операторы. В последнее время звонки аферистов поступают людям и от их имени. Например, мошенники пугают абонента блокировкой номера.

— Для сохранения номера абоненту необходимо набрать определенную комбинацию цифр, которую будет диктовать «сотрудник». Набор цифр подключает переадресацию звонков и смс (в том числе с кодами от банков) на номера обманщиков, что позволяет им получить возможность управлять банковскими счетами дистанционно и красть денежные суммы, – предупреждают в компании «Билайн».

Также лже-сотрудники мобильных операторов предлагают перейти с их помощью на более выгодный тарифный план, принять участие в акции или дополнительно защититься от спама и мошенников. Жертве нужно под диктовку набрать код или слово, чтобы подключить услугу. На самом деле вводится комбинация для мобильного перевода и происходит списание средств со счета.

По данным полиции, раскрываемость киберпреступлений в Приамурье растет. Так, за последний год она увеличилась на 5,2 %. Но на то, чтобы найти и наказать мошенников, уходит очень много времени.

— Редко бывает, что и мошенник, и потерпевший находятся в нашей области. Мы по всей стране ездим. В этом году у нас уже было 22 командировки в другие субъекты: Ставрополь, Кемерово, Алтай, Тюмень, Хабаровск и Владивосток. Задерживаем и местных жителей, и жителей других регионов, – рассказал начальник отдела управления уголовного розыска амурского управления МВД.

Как подчеркнул Андрей Устинов, полиция постоянно ведет разъяснительную работу среди граждан, но без ответственного отношения самих граждан ситуация не изменится. Специалисты просят жителей с осторожностью относиться к звонкам с незнакомых номеров, проверять информацию в службе поддержки сотовых операторов и банков или на официальных сайтах, а также не сообщать свои персональные данные по телефону.