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13сентября
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сегодня, 17:29 0

Две тысячи человек в амурском Прогрессе остались без водоснабжения

Прокуратура проводит проверку

Две тысячи человек в амурском Прогрессе остались без водоснабжения
Фото: прокуратура Амурской области

Порыв произошел приблизительно в девять утра на магистральном водопроводе в районе улицы Огарева. Без холодного водоснабжения остались жители 19 многоквартирных и 114 частных жилых домов, всего около двух тысяч человек. Обстоятельствами коммунальной аварии заинтересовались сотрудники прокуратуры Райчихинска.

Как удалось установить, причиной порыва стали нарушения при содержании и обслуживании сетей холодного водоснабжения ресурсоснабжающей организацией ООО «Водный исток», сообщила прокуратура Амурской области. В целях устранения нарушений прокурор города внес представление.

фото: прокуратура Амурской области

В настоящее время прокуратура Райчихинска проверяет своевременность устранения аварии, объем привлеченных сил и средств, соблюдение графика подвоза воды потребителям.

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#ЖКХ

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