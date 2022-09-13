Две тысячи человек в амурском Прогрессе остались без водоснабжения

Порыв произошел приблизительно в девять утра на магистральном водопроводе в районе улицы Огарева. Без холодного водоснабжения остались жители 19 многоквартирных и 114 частных жилых домов, всего около двух тысяч человек. Обстоятельствами коммунальной аварии заинтересовались сотрудники прокуратуры Райчихинска.

Как удалось установить, причиной порыва стали нарушения при содержании и обслуживании сетей холодного водоснабжения ресурсоснабжающей организацией ООО «Водный исток», сообщила прокуратура Амурской области. В целях устранения нарушений прокурор города внес представление. фото: прокуратура Амурской области В настоящее время прокуратура Райчихинска проверяет своевременность устранения аварии, объем привлеченных сил и средств, соблюдение графика подвоза воды потребителям.

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Елена Попович