Амурчанин решил пронести кастет в благовещенский суд

Накануне в благовещенском городском суде судебные приставы при досмотре гражданина обнаружили у него кастет. В отношении мужчины составили административный протокол, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Амурской области.

В суд амурчанин явился в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве. При досмотре на пропускном пункте судебные приставы спросили мужчину о наличии запрещенных к проносу в здание суда предметов и, если таковые имеются, предложили сдать их добровольно. Мужчина сказал, что при себе подобных предметов не имеет. Но во время проверки металлоискателем во внутреннем кармане его куртки приставы обнаружили кастет. Как пояснил гражданин, он забыл, что кастет у него в кармане.

В отношении гражданина составили административный протокол по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ. Кастет изъяли и вместе с протоколом направили в суд. Мужчине грозит административный штраф в размере от пятисот до тысячи рублей.

— С начала текущего года в зданиях судов Амурской области выявлено более двух тысяч запрещенных предметов. Согласно действующему законодательству, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обязаны проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, прибывших в здания судов, а также осуществлять личный досмотр посетителей, – пояснил заместитель начальника отделения организации обеспечения установленного порядка деятельности судов подполковник внутренней службы Владимир Федулаев.