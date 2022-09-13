Адвокат Сергей Жорин рассказал о странной смерти продюсера певицы МакSим

Сергей Жорин заявил в своём блоге, что странная смерть Алексеева «оставляет много вопросов». Адвокат вспомнил о давнем конфликте певицы МакSим с бывшим продюсером, который закончился судом. Тогда Жорин представлял интересы Алексеева, а артистка проиграла.

Вскоре после этого на Юрия было совершено покушение. Под видом организации концерта его пригласили в Москву, а в аэропорту посадили в машину, отвезли в лес и расстреляли из травматического оружия. По словам Жорина, в больнице из Алексеева извлекли несколько пуль.

Виновные были установлены и привлечены к ответственности, однако после произошедшего Юрий перестал упоминать в интервью МакSим.

Как пишет Lenta.ru, племянница Алексеева заявила, что продюсер не жаловался на здоровье. Она рассказала, что в последнее время он занимался продвижением группы «Онлайн», а также курировал талантливую певицу, в которой видел вторую МакSим.

Алексеев начал неофициально сотрудничать с МакSим в 2004 году. Именно он заметил её на сцене одного из казанских клубов и пригласил в Санкт-Петербург. Юрий занимался организацией концертов певицы, а через год компания Gala Records предложила ей крупный контракт.

В 2011 году артистка дала интервью, в котором не упомянула своего первого продюсера. Алексеев в ответ на это рассказал СМИ о начале карьеры певицы. После этого МакSим подала на бывшего продюсера в суд, но проиграла процесс.

Также Алексеев выпустил книгу «Моя МакSим», в которой рассказал о романе со звездой.