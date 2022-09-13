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13сентября
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сегодня, 17:09 0

Жительница Свободного заплатит за ложный донос

Будучи подшофе, она позвонила в полицию, чтобы заявить о краже

Жительница Свободного заплатит за ложный донос
Фото: Амур.инфо

Как сообщили в прокуратуре Амурской области, амурчанка заявила в полицию Свободного о том, что у нее пропали «деньги и золотая цепочка». Свой «ущерб» она оценила в 28,5 тысячи рублей.

Сначала женщина позвонила в полицию, заявив о краже, а затем пришла и написала заявление. Началась проверка, в ходе которой сотрудникам полиции удалось установить, что никакой кражи не было. В итоге женщина призналась, что была пьяна, о похищении соврала, а после просто испугалась ответственности за заведомо ложный донос и написала заявление.

Свободненский городской суд учел все обстоятельства и признал женщину виновной в совершенном преступлении, назначив обманщице наказание в виде штрафа.

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#происшествия #суды

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