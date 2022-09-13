Жительница Свободного заплатит за ложный донос

Сначала женщина позвонила в полицию, заявив о краже, а затем пришла и написала заявление. Началась проверка, в ходе которой сотрудникам полиции удалось установить, что никакой кражи не было. В итоге женщина призналась, что была пьяна, о похищении соврала, а после просто испугалась ответственности за заведомо ложный донос и написала заявление.

Свободненский городской суд учел все обстоятельства и признал женщину виновной в совершенном преступлении, назначив обманщице наказание в виде штрафа.