Певица Мария Шейх впервые появилась на публике после травмы и реанимации

Солистка группы «2Маши» в августе рассказала, что была в одном шаге от комы. После травмы певица страдала из-за временной слепоты, а также заново училась ходить, сидеть и есть. Шейх назвала настоящим чудом то, что осталась жива.

Мария прошла курс реабилитации и уже начинает выходить к публике. 10 сентября она приехала на концерт Евы Власовой, с которой давно дружит. Шейх вышла на сцену, чтобы поддержать коллегу, и исполнила песню «Тихая гавань».

Это мероприятие стало первым появлением Маши за последние месяцы. Она рассказала, что её травма не прошла бесследно и показала шрам на лбу. Также певица призналась, что у неё появились проблемы со зрением, теперь ей необходимо носить тёмные очки.

По словам Шейх, после травмы её жизнь полностью перевернулась. У неё изменилось мышление, отношение к людям и жизни, а также взгляды на музыку. Артистка считает, что благодаря произошедшим событиям человек иногда «понимает то, что должен был понять раньше».

Маша настроена оптимистично и заявляет, что «продолжит ломать все стереотипы и преграды», несмотря ни на что.