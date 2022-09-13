Полицейские задержали пьяную благовещенку

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанки, повторно управлявшей автомобилем в состоянии опьянения. Подсудимая просила постановить приговор по делу в особом порядке, без разбирательства.

Суд принял во внимание и прошлое нарушение: в июне 2018 года женщина уже была наказана за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда постановлением исполняющего обязанности мирового судьи её оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления авто на полтора года.

Видимо, эти меры не оказали воспитательного эффекта, выводов нарушительница не сделала. 30 апреля 2022 года автомобиль под её управлением был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Пушкина. Согласно акту медосвидетельствования, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом смягчающих обстоятельств, среди которых наличие у подсудимой малолетних детей, а также признанная ею вина и раскаяние, суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей и лишения права управлять автомобилем в ближайшие 2,5 года.