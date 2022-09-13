Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:27 0

Полицейские задержали пьяную благовещенку

Подшофе она села за руль не впервые

Полицейские задержали пьяную благовещенку
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанки, повторно управлявшей автомобилем в состоянии опьянения. Подсудимая просила постановить приговор по делу в особом порядке, без разбирательства.

Суд принял во внимание и прошлое нарушение: в июне 2018 года женщина уже была наказана за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда постановлением исполняющего обязанности мирового судьи её оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления авто на полтора года.

Видимо, эти меры не оказали воспитательного эффекта, выводов нарушительница не сделала. 30 апреля 2022 года автомобиль под её управлением был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Пушкина. Согласно акту медосвидетельствования, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом смягчающих обстоятельств, среди которых наличие у подсудимой малолетних детей, а также признанная ею вина и раскаяние, суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей и лишения права управлять автомобилем в ближайшие 2,5 года.

Просмотров всего: 169

#происшествия #суды

распечатать


В России и мире

Адвокат Сергей Жорин рассказал о странной смерти продюсера певицы МакSим
В России и мире

Певица Мария Шейх впервые появилась на публике после травмы и реанимации

Происшествия

Благовещенец ударил знакомого топором
Происшествия

Двое амурчан обокрали железную дорогу