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13сентября
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сегодня, 16:06 0

В Магдагачах отремонтировали плотину, от которой зависело начало отопительного сезона

Василий Орлов получил отчет о ремонте на водохранилище, из которого берут воду для котельной

В Магдагачах отремонтировали плотину, от которой зависело начало отопительного сезона
Фото: Светлана Митина

О ходе ремонта магдагачинского водохранилища губернатору доложил министр природных ресурсов Амурской области Дмитрий Лужнов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Магдагачинское водохранилище используется для нужд котельной и питает скважины, обеспечивающие водой часть поселка. Но в августе во время ливневого паводка его плотина была повреждена.

Во время ремонта в тело плотины установили 2,8 тонны арматуры и 1,2 тонны металлоконструкций, уложили 60 кубических метров бетона. Сейчас идет подача воды в водохранилище. Вторая нитка центрального водовода, пролегающая в районе станции обезжелезивания, полностью восстановлена.

— Первоочередной ремонт плотины водохранилища выполнили. Отопительный сезон в Магдагачах начнется вовремя. Но в будущем плотину нужно модернизировать. На все работы необходимо порядка 286 миллионов рублей. Средства планируем получить из резервного фонда правительства Российской Федерации. Минприроды региона готовит необходимые расчетные документы, – сказал губернатор Василий Орлов.

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#губернатор #областная власть #строительство

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