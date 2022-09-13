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13сентября
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сегодня, 15:45 0

Благовещенец ударил знакомого топором

Мужчину признали виновным в покушении на убийство

Благовещенец ударил знакомого топором
Фото: Амур.инфо

Коллегия судебных заседателей единодушно признала 50-летнего жителя Благовещенска виновным в покушении на убийство, сообщает прокуратура Амурской области.

Известно, что между осуждённым и потерпевшим произошла ссора. В январе этого года в подъезде многоквартирного дома злоумышленник ударил знакомого топором по голове и левой руке. Пострадавший оказал сопротивление и выбежал из подъезда, что спасло ему жизнь.

Суд, учтя состояние здоровья подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, занятие общественно-полезным трудом, характер и степень общественной опасности содеянного, назначил виновнику десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также суд постановил применить принудительное лечение в амбулаторных условиях, соединённого с исполнением наказания.

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#криминал #происшествия

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