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13сентября
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сегодня, 15:23 0

В России могут ограничить продажу препаратов, содержащих спирт

Чтобы лекарства не использовались для изготовления нелегального алкоголя

В России могут ограничить продажу препаратов, содержащих спирт
Фото: Амур.инфо

Минздраву РФ рекомендовали рассмотреть вопрос об ограничении продажи медицинских препаратов со спиртом или его аналогами, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на «Известия».

Так, правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила, что ограничения коснутся объёмов тары, в которой продаются такие препараты.

Отмечается, что из таких лекарств могут делать нелегальный алкоголь, а за последний год в России смертность от употребления самодельных спиртных напитков возросла на 13,6 %.

«Одним из важных вопросов, требующих решения, является потребление нелегальной и суррогатной спиртосодержащей продукции, содержащей в своем составе метанол и, как следствие, опасной для здоровья человека», – уточняется в документе, направленном комиссией в адрес российского минздрава.

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#закон #российская власть

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