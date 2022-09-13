В России могут ограничить продажу препаратов, содержащих спирт

Так, правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила, что ограничения коснутся объёмов тары, в которой продаются такие препараты.

Отмечается, что из таких лекарств могут делать нелегальный алкоголь, а за последний год в России смертность от употребления самодельных спиртных напитков возросла на 13,6 %.

«Одним из важных вопросов, требующих решения, является потребление нелегальной и суррогатной спиртосодержащей продукции, содержащей в своем составе метанол и, как следствие, опасной для здоровья человека», – уточняется в документе, направленном комиссией в адрес российского минздрава.