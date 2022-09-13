Певец Александр Асташёнок объяснил, почему перестал общаться с братом

Яна Чурикова спросила у 40-летнего Александра Асташёнка о его младшем брате Дмитрии. В своё время он пошел по стопам родственника и стал участником «Фабрики звёзд-2». Однако из проекта Дмитрия выгнали в первой же номинации.

После этого Дмитрий Асташёнок принял участие в конкурсе «Пять звёзд», а также был солистом группы «PlomBear». Позже он переехал в Нью-Йорк, где продолжил заниматься музыкой и даже выпустил сольный альбом.

Некоторое время назад Дмитрий вернулся в Россию и удивил близких произошедшим в нём переменам. Артист открыл YouTube-канал, посвящённый религии, в котором призывает зрителей «покаяться». Блогер говорит, что не претендует «на звание или роль мессии», просто теперь знает немного больше.

Александр Асташёнок не понимает, что произошло с братом за время его жизни в США. По его словам, Дмитрий вернулся с какими-то новыми идеями, а на все вопросы предлагает посмотреть его ролики. Асташёнок признался, что сейчас не общается с младшим братом.

Группа «Корни», в состав которой входил Александр Асташёнок, стала победителем «Фабрики звёзд-1» в 2002 году. Через два года певец женился на директоре группы Елене Венгржиновской, которая старше его на 13 лет. В 2010 году Александр ушёл из группы, стал актёром и теперь снимается в сериалах.