Двое амурчан обокрали железную дорогу

В дежурную часть тындинского линейного отдела МВД России на транспорте поступило заявление о хищении электромагнитных реле в районе 195 километра железнодорожного переезда Шахтаум – Бестужево Дальневосточной железной дороги, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий тындинская транспортная полиция установила и задержала двух амурчан 41 и 20 лет. Ночью мужчины похитили 33 электромагнитных реле из релейного шкафа, находящегося на открытом участке. Ущерб Дальневосточной железной дороге оценивается на сумму свыше 70 тысяч рублей.

Обычно подобные кражи совершаются, чтобы сдать похищенное на металлолом. При этом прибыль несопоставима с возможными последствиями, которые могут привести к аварии на железной дороге при перевозке грузов и пассажиров, сообщает транспортная полиция.

Вина ранее несудимых амурчан полностью доказана, уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Решения суда мужчины будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.