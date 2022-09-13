«Амурская осень»: как зал осенними листьями засыпали

Фото: скриншот видеосюжета Амур.инфо

Исполнительный директор фестиваля «Амурская осень» Ольга Смирнова рассказала, как двадцать сотрудников шесть часов собирали осенние листья для украшения сцены.

— Вспоминаем юбилейный, пятый фестиваль «Амурская осень», – рассказывает Ольга Смирнова. – Концепция церемонии закрытия была в том, что вся сцена должна быть засыпана настоящими листьями. Сентябрь, уже идут дожди, и найти идеальные красивые листья было чем-то из разряда фантастики. Все волонтеры и все сотрудники штаба были отправлены на трассу, чтобы собирать гербарии, самые лучшие, самые красивые амурские листья. С дубов, с берез, со всего, что имело оттенки желтого. Мы потратили на это существенное количество времени, по-моему, шесть часов проходил этот сбор, чтобы полностью все пространство было засыпано листьями. Двадцать человек выехало. Отбирали красивые сухие листья, складывали один к одному, чтобы аккуратно довезти, затем еще раз за ночь просушить на сцене Общественно-культурного центра. Так что вот таким делом мы занимались тоже. Ручной труд!

Партнер фестиваля «Амурская осень» минеральная вода «Новотроицкая».