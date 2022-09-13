«Амурская осень»: как зал осенними листьями засыпали
Сбор гербария на трассе длился шесть часов
Исполнительный директор фестиваля «Амурская осень» Ольга Смирнова рассказала, как двадцать сотрудников шесть часов собирали осенние листья для украшения сцены.
— Вспоминаем юбилейный, пятый фестиваль «Амурская осень», – рассказывает Ольга Смирнова. – Концепция церемонии закрытия была в том, что вся сцена должна быть засыпана настоящими листьями. Сентябрь, уже идут дожди, и найти идеальные красивые листья было чем-то из разряда фантастики. Все волонтеры и все сотрудники штаба были отправлены на трассу, чтобы собирать гербарии, самые лучшие, самые красивые амурские листья. С дубов, с берез, со всего, что имело оттенки желтого. Мы потратили на это существенное количество времени, по-моему, шесть часов проходил этот сбор, чтобы полностью все пространство было засыпано листьями. Двадцать человек выехало. Отбирали красивые сухие листья, складывали один к одному, чтобы аккуратно довезти, затем еще раз за ночь просушить на сцене Общественно-культурного центра. Так что вот таким делом мы занимались тоже. Ручной труд!
Партнер фестиваля «Амурская осень» минеральная вода «Новотроицкая».
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