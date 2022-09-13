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13сентября
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Отар Кушанашвили высказался о скандале с Клавой Кокой во Владивостоке

Певицу обвинили в оскорблении чувств верующих

Отар Кушанашвили высказался о скандале с Клавой Кокой во Владивостоке
Фото: novostivl.ru

Клава Кока 4 сентября выступила во Владивостоке по приглашению местной мэрии. Поклонники были в восторге от концерта любимой артистки, однако праздник обернулся скандалом. Певицу обвинили в оскорблении чувств верующих. Отар Кушанашвили прокомментировал инцидент с исполнительницей, сообщает «СтарХит».

Некоторые жители Владивостока были возмущены, что Клава Кока выступала в короткой юбке на фоне церкви. Также им не понравились песни артистки, в которых есть нецензурная брань.

Письмо одной из горожанок о скандальном выступлении опубликовала в личном блоге Мария Шукшина. После того, как об инциденте стало известно, исполнительницу обвинили в оскорблении чувств верующих. Теперь певице грозит уголовное преследование, а также административное дело.

Журналист Отар Кушанашвили удивился обвинениям в адрес артистки. В своём YouTube-шоу он отметил, что во Владивостоке должны были знать о лексике Клавы в её песнях, раз пригласили её выступить. По его словам, те, кто утверждали программу и выписывали певице чек на несколько миллионов рублей, должны были знать, кто к ним едет.

Кушанашвили вступился за артистку, отметив, что 26-летняя Кока добилась популярности не только благодаря вокальным данным, но и своим эпатажным поведением. Журналист подчеркнул, что администрации Владивостока не нужно было приглашать звезду, если им не нравится то, что она поёт.

Также в защиту артистки выступила и Мария Погребняк. В личном Телеграм-канале она заявила, что можно было избежать неприятных моментов, если бы с Клавой Кокой был заранее согласован репертуар.

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#концерты #шоу-бизнес

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