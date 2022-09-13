Вопросы из зала для актёра Олега Алмазова

Фото: скриншот видео Амур.инфо

Во втором выпуске на вопросы отвечал Олег Алмазов, известный зрителям по сериалам «Всегда говори «всегда», «Обратная сторона луны», «Убийства по пятницам». Он пообщался с корреспондентом Амур.инфо сразу же после творческой встречи в Константиновке.

Про формат живого общения со зрителем, про неудобные вопросы и про то, как найти опору, когда поддержки вокруг не видно – в нашем видео.