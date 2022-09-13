Вопросы из зала для актёра Олега Алмазова
Второй выпуск культурной рубрики Амур.инфо
У читателей Амур.инфо есть уникальная возможность задать вопросы артистами и дирекции фестиваля «Амурская осень». Пишите свои вопросы в нашем телеграм-канале, а мы будем задавать их и выпускать новые сюжеты.
Во втором выпуске на вопросы отвечал Олег Алмазов, известный зрителям по сериалам «Всегда говори «всегда», «Обратная сторона луны», «Убийства по пятницам». Он пообщался с корреспондентом Амур.инфо сразу же после творческой встречи в Константиновке.
Про формат живого общения со зрителем, про неудобные вопросы и про то, как найти опору, когда поддержки вокруг не видно – в нашем видео.
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