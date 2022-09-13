На БАМе построят более 400 новых мостов

Уже сейчас строители «Бамстроймеханизации» возводят мосты по всем первоочерёдным объектам на разных участках БАМа. Самым протяжённым сооружением будет мост через реку Нюкжа на участке Хани – Тында. Он будет состоять из пяти пролётов общей длиной 392 метра.

Кроме того, при строительстве специалисты учли и сложные гидрологические условия. Будущие мосты будут соответствовать всем техническим нормам.

«Конструкции для бамовских мостов поставляются со всей России: опорные части производят в Перми, болты – в Кургане, пролетные строения прибывают из Тюмени, Омска, Улан-Удэ, железобетонные конструкции – из Тынды, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении.