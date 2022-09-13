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13сентября
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сегодня, 13:46 0

Жительницы Ставрополья обокрали благовещенских пенсионеров

Женщины находятся под стражей

Жительницы Ставрополья обокрали благовещенских пенсионеров
Фото: управление МВД по Амурской области

Две жительницы Ставропольского края 1974 и 1982 годов рождения обвиняются в кражах, совершённых группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением в жилище. Злоумышленницы совершили семь таких преступлений, сообщает управление МВД по Амурской области.

Жертвами обвиняемых стали благовещенки в возрасте 80-90 лет и 59-летний инвалид. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей.

Фото: управление МВД по Амурской области

Преступления женщины начали совершать в январе этого года. Для начала они находили квартиры, в которых живут пенсионеры. Одна из обвиняемых представлялась медиком и предлагала записаться на вакцинацию против COVID-19 – так она попадала в дом потерпевших. Злоумышленница оставляла входную дверь открытой, чтобы сообщница смогла подслушать разговор о том, где пенсионеры хранят деньги. Пока «медик» отвлекала пожилых людей, вторая женщина крала деньги.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, после чего составили и передали ориентировки сотрудникам патрульно-постовой службы. Обвиняемых задержали по горячим следам недалеко от места кражи.

Сейчас женщины находятся под стражей. Они с помощью родственников возместили часть причинённого ущерба. Расследование уголовного дела окончено, его рассмотрят в суде. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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