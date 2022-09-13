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13сентября
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Бритни Спирс намерена завершить карьеру из-за психологической травмы

40-летняя певица обвинила родителей в своих проблемах

Бритни Спирс намерена завершить карьеру из-за психологической травмы
Фото: popularthings4u.com

Певица Бритни Спирс обрушилась с руганью на своих родителей в социальных сетях. Много лет она находилась под опекой отца, продолжая давать концерты, которые приносили огромную прибыль. По решению суда опека была снята осенью прошлого года, но звезда до сих пор не может успокоиться. Бритни заявила, что больше не сможет выступать, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Спирс признавалась, что чувствовала себя полностью «деморализованной», фактически затерроризированной отцом и матерью. При этом певица видела только небольшую часть денег от того, что зарабатывала.

Бритни опубликовала пост, в котором сообщила, что не может забыть свою боль от того, что её семья с ней проделала. По её словам, ей будет тяжело от этого до конца жизни.

Также Спирс выложила аудиозапись, где рассказала, что ей постоянно проводили процедуру МРТ, не объясняя, зачем она нужна. В результате певица стала подозревать у себя редкую форму рака и была в полном смятении.

Звезда заявила, что её родители были плохими людьми. По словам Бритни, её отец был гнусным человеком, ей казалось, что он хочет её убить. Теперь она надеется, что «он будет гореть в аду». Спирс призналась, что «сильно травмирована, и не думает, что будет выступать снова».

С сыновьями у певицы тоже всё очень сложно. Трое сыновей не видели мать уже шесть месяцев, а летом даже не побывали на её свадьбе с Сэмом Асгари. Их возмущает то, что после окончания опеки мать принялась активно публиковать в соцсетях свои фотографии в почти обнажённом виде. Бритни не понимает, «как дети смогли так легко взять и отрезать её от себя».

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#соцсети #США #шоу-бизнес

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