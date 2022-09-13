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13сентября
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сегодня, 12:45 0

Амурчанку будут судить за гибель подруги в ДТП

Девушке грозит до пяти лет лишения свободы

Амурчанку будут судить за гибель подруги в ДТП
Фото: Амур.инфо

21-летняя жительница Благовещенска обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности гибель человека, сообщает управление МВД по Амурской области.

9 июня этого года обвиняемая, находясь в селе Новинка Благовещенского района, попросила свою подругу поводить её машину, на что та дала разрешение. Хозяйка автомобиля села на пассажирское сиденье, а благовещенка, у которой не было водительских прав и навыков вождения, села за руль. Около 19:00 в районе 29 километра дороги «Благовещенск – Свободный» обвиняемая превысила разрешённую скорость и не справилась с управлением – авто пересекло встречную полосу движения, вылетело за проезжую часть, перевернулось и упало в кювет.

Пассажирка 2000 года рождения от полученных травм скончалась на месте, а управлявшая автомобилем девушка не пострадала.

Расследование уголовного дела окончено, его будет рассматривать суд. За такое преступление амурчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Благрайон #ДТП #происшествия

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