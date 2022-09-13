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13сентября
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Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова вышла замуж за Даниэля Чистова

Избранник Ермаковой младше её на 15 лет

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова вышла замуж за Даниэля Чистова
Фото: woman.rambler.ru

Надежда Ермакова и Даниэль Чистов наконец-то поженились. Ещё недавно пара переживала кризис в отношениях и собиралась расстаться. Однако влюблённые смогли преодолеть разногласия, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, сообщает «СтарХит».

Ермакова и Чистов расписались в одном из столичных загсов. Для важного события Надежда выбрала традиционное белое платье, а Даниэль облачился в светлый костюм.

Подписчики 38-летней Ермаковой поздравляют её и желают счастья в семейной жизни.

Как пишет «Газета.ru», свадьба Ермаковой и Чистова должна была состояться ещё 6 мая, однако влюблённые поссорились и отменили торжество. Даниэль объяснил свое нежелание жениться неподобающим поведением невесты.

Тогда Надежда всерьёз думала о разрыве с возлюбленным. Она считала, что Чистов ещё «не дозрел до свадьбы и семьи» и ищет повод поссориться. Ермакова сильно переживала и жаловалась поклонникам, что успокоительные не помогают.

Однако паре удалось решить все свои проблемы мирным путем. Пока неизвестно, будут ли молодожёны устраивать пышное торжество по поводу регистрации брака.

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#праздники #шоу-бизнес

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