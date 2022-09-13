Звездный десант «Амурской осени» разъехался по селам региона

Творческие встречи в сёлах и городах Амурской области – это добрая традиция, которую фестиваль продолжил и в этом году. Накануне наши корреспонденты вместе со звездами отправились в Константиновку.

Артистов в амурских городах и селах всегда встречают хлебом, солью и песнями. Звёзды тоже в долгу не остаются, ответственно готовятся, как перед самыми большими концертами – настраивают звук и «пробуют» сцену.

Обычно команда звездного десанта состоит из трёх артистов. Так было и в этот раз. В Константиновку приехали актёры Олег Алмазов, Пауль Орлянский и певица Ольга Щеголь.

Открыл творческую встречу Пауль Орлянский, его вы можете знать по фильмам «Т-34» и «Красный призрак». Молодой артист читал публике стихи на немецком языке. Такой выбор не случаен, Пауль жил в Германии более 15 лет, там же закончил школу, но поступать в актёрский вуз приехал в Санкт-Петербург, там же работал в театре. В кино начал сниматься в 2016 году.

Следующим на сцену вышел Олег Алмазов, известный зрителям по сериалам «Всегда говори «всегда», «Обратная сторона луны», «Убийства по пятницам». Актёр решил отойти от привычного сценария и выбрал интересный формат встречи – вопросы из зала. Обещал отвечать на всё и честно, слово своё сдержал. Зрителей интересовала как личная жизнь артиста, так и творчество. Такую встречу с любимым артистом зал принял очень тепло, отведённые полчаса промчались незаметно, даже пришлось немного увеличить тайминг выступления.

Завершала концертную программу Ольга Щеголь – популярная эстрадно-джазовая певица, пианистка, лауреат и дипломант международных конкурсов и фестивалей из Ростова-на-Дону. Несмотря на свой тур по югу страны, Ольга присоединилась к звёздному десанту «Амурской осени» и уже успела выступить в нескольких городах Дальнего Востока. Артистка особенно отметила тёплый приём, а Благовещенск описала как очень чистый город с отзывчивыми людьми и вкусной едой.

В финале артисты все вместе спели знаменитую песню группы Queen «The Show Must Go On». Зрители по традиции дарили цветы и брали автографы, и конечно же, обещали так же тепло встретить артистов в следующем году. Кстати, а зале собрались не только жители Константиновки, но и те, кто приезжает каждый год на выступления из соседних сёл.

Спонсор информационного партнера фестиваля «Амурская осень» природно-минеральная вода «Новотроицкая».