Прокуратура помогла многодетным благовещенцам забрать свою землю

Более двух сотен многодетных семей получили земельные участки или сертификаты на их приобретение в областной столице. Для реализации своего законного права гражданам пришлось обращаться в прокуратуру.

В связи с жалобой граждан надзорное ведомство инициировало проверку выполнения закона со стороны администрации города. Выяснилось, что по состоянию на конец 2021 года в администрации города на учёте состояли многодетные семьи, не обеспеченные земельными участками, что нарушало положения закона.

Прокуратура вышла в суд с требованием о признании незаконными действий администрации города.

Суд, рассмотрев доводы надзорного ведомства, встал на сторону граждан, после чего 39 семей смогли оформить земельные участки, и ещё 176 семей получили сертификаты на приобретение земли, сообщает прокуратура Амурской области.