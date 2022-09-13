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13сентября
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сегодня, 12:23 0

Прокуратура помогла многодетным благовещенцам забрать свою землю

Получить участки без вмешательства со стороны не удавалось годами

Прокуратура помогла многодетным благовещенцам забрать свою землю
Фото: Амур.инфо

Более двух сотен многодетных семей получили земельные участки или сертификаты на их приобретение в областной столице. Для реализации своего законного права гражданам пришлось обращаться в прокуратуру.

В связи с жалобой граждан надзорное ведомство инициировало проверку выполнения закона со стороны администрации города. Выяснилось, что по состоянию на конец 2021 года в администрации города на учёте состояли многодетные семьи, не обеспеченные земельными участками, что нарушало положения закона.

Прокуратура вышла в суд с требованием о признании незаконными действий администрации города.

Суд, рассмотрев доводы надзорного ведомства, встал на сторону граждан, после чего 39 семей смогли оформить земельные участки, и ещё 176 семей получили сертификаты на приобретение земли, сообщает прокуратура Амурской области.

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#городская власть #жизнь #закон #экология

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