Главный специалист по авиации на Дальнем Востоке утонул в Приморье

Тело утопленника спасатели нашли 12 сентября, и только тогда обнаружилось, что утонувшим был Печорин. Реанимировать его было бессмысленно. Предположительно, он скончался сразу после того, как выпал за борт.

«Гибель Ивана – невосполнимая утрата для друзей и коллег», – сообщается на сайте корпорации.