Главный специалист по авиации на Дальнем Востоке утонул в Приморье
Он выпал за борт катера
В минувшие выходные недалеко от Русского острова утонул управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин, сообщает Курьер.Среда.
Тело утопленника спасатели нашли 12 сентября, и только тогда обнаружилось, что утонувшим был Печорин. Реанимировать его было бессмысленно. Предположительно, он скончался сразу после того, как выпал за борт.
«Гибель Ивана – невосполнимая утрата для друзей и коллег», – сообщается на сайте корпорации.
Просмотров всего: 582