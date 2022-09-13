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13сентября
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сегодня, 11:41 0

Главный специалист по авиации на Дальнем Востоке утонул в Приморье

Он выпал за борт катера

Главный специалист по авиации на Дальнем Востоке утонул в Приморье
Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

В минувшие выходные недалеко от Русского острова утонул управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин, сообщает Курьер.Среда.

Тело утопленника спасатели нашли 12 сентября, и только тогда обнаружилось, что утонувшим был Печорин. Реанимировать его было бессмысленно. Предположительно, он скончался сразу после того, как выпал за борт.

«Гибель Ивана – невосполнимая утрата для друзей и коллег», – сообщается на сайте корпорации.

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#МЧС #происшествия

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