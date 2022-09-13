Бывшая жена Петра Красилова рассказала, что актёр 10 лет не общался с сыном

Селиванова рассказала, что после развода 10 лет ждала, когда Красилов вспомнит о сыне, а затем потребовала у него алименты. По её словам, поначалу она была уверена, что справится сама, но потом поняла, что не стоит лишать ребёнка законных денег. Ежемесячных выплат Наталье удалось добиться благодаря поддержке матери актёра. При этом сумма алиментов составила всего 10 тысяч рублей.

Сыну Петра Красилова сейчас 20 лет. Иван учится на юриста, но хочет поменять место учёбы и стать поваром. Он признался, что порой задавался вопросом, почему папа не принимает участия в его жизни. По его словам, он думал, что отец всё время занят.

Год назад Пётр развелся с актрисой Ириной Шебеко. В браке у них родилась дочь Александра. Сейчас девочке 14 лет. Иван рассказал, что знаком со своей сводной сестрой. Однажды они встретились в гостях у их общей бабушки, когда дочери актёра было шесть лет. Сейчас Александра проживает в Лос-Анджелесе и прилетает к отцу два раза в год.