Шесть автобусных маршрутов в Благовещенске снова поменяли схему
До 14 сентября в городе будет закрыт перекресток Мухина-Зейская
Утром 13 сентября в областном центре снова открыли движение на перекрёстке улиц Мухина и Пролетарской во всех направлениях.
Автобусы шести маршрутов общественного транспорта: №№ 11, 36, 36(О), 38, 38 (А), 44 вернулись к прежней схеме движения.
Вместе с тем для укладки дорожного покрытия сегодня утром закрыли перекрёсток Мухина и Зейской. Автобусы № 11 пойдут по временной схеме:
– улица Калинина – Горького – Комсомольская – Амурская – Артиллерийская – Ленина – далее по маршруту.
14 сентября, после окончания работ на перекрёстке, автобусы 11 маршрута вернутся на улицу Мухина, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Просмотров всего: 234
#дороги #МэрияБелогорска #транспорт