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13сентября
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сегодня, 10:35 0

Шесть автобусных маршрутов в Благовещенске снова поменяли схему

До 14 сентября в городе будет закрыт перекресток Мухина-Зейская

Шесть автобусных маршрутов в Благовещенске снова поменяли схему
Фото: Амур.инфо

Утром 13 сентября в областном центре снова открыли движение на перекрёстке улиц Мухина и Пролетарской во всех направлениях.

Автобусы шести маршрутов общественного транспорта: №№ 11, 36, 36(О), 38, 38 (А), 44 вернулись к прежней схеме движения.

Вместе с тем для укладки дорожного покрытия сегодня утром закрыли перекрёсток Мухина и Зейской. Автобусы № 11 пойдут по временной схеме:

– улица Калинина – Горького – Комсомольская – Амурская – Артиллерийская – Ленина – далее по маршруту.

14 сентября, после окончания работ на перекрёстке, автобусы 11 маршрута вернутся на улицу Мухина, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#дороги #МэрияБелогорска #транспорт

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