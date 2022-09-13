Шесть автобусных маршрутов в Благовещенске снова поменяли схему

Утром 13 сентября в областном центре снова открыли движение на перекрёстке улиц Мухина и Пролетарской во всех направлениях.

Автобусы шести маршрутов общественного транспорта: №№ 11, 36, 36(О), 38, 38 (А), 44 вернулись к прежней схеме движения.

Вместе с тем для укладки дорожного покрытия сегодня утром закрыли перекрёсток Мухина и Зейской. Автобусы № 11 пойдут по временной схеме:

– улица Калинина – Горького – Комсомольская – Амурская – Артиллерийская – Ленина – далее по маршруту.

14 сентября, после окончания работ на перекрёстке, автобусы 11 маршрута вернутся на улицу Мухина, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.