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13сентября
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сегодня, 11:20 0

Водителям дали подробную инструкцию для проезда в Китай

В ней всё о том, как правильно перевозить грузы через границу

Водителям дали подробную инструкцию для проезда в Китай
Фото: Амур.инфо

Для импортеров и экспортеров на таможенно-логистическом терминале подготовили наглядную видео-инструкцию с разъяснением основных процедур проезда через новый пограничный переход, сообщает минэкономразвития Амурской области.

На видео подробно показан алгоритм действий при перевозке груза через государственную границу.

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#дороги #таможня

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