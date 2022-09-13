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Водителям дали подробную инструкцию для проезда в Китай
В ней всё о том, как правильно перевозить грузы через границу
Фото: Амур.инфо
Для импортеров и экспортеров на таможенно-логистическом терминале подготовили наглядную видео-инструкцию с разъяснением основных процедур проезда через новый пограничный переход, сообщает минэкономразвития Амурской области.
На видео подробно показан алгоритм действий при перевозке груза через государственную границу.
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