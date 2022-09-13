Василий Орлов подвёл итоги ВЭФ
Поставленные задачи область выполнила
Восточный экономический форум прошел успешно для Амурской области. Все поставленные задачи выполнены, кроме того, региону удалось продвинуться по новым международным проектам, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
В ходе панельной сессии с участием Президента Российской Федерации прозвучали важные решения по развитию Дальнего Востока. В частности, стало известно о продолжении программы Дальневосточной ипотеки.
Губернатор Амурской области сказал, что этот инструмент очень востребован, им активно пользуются люди. Программа меняется с учетом потребностей дальневосточников, включаются новые категории людей, которые могут получить льготную ипотеку, банки снижают ставки.
Также на форуме глава области выступил на двух панельных сессиях, касающихся развития БАМа и Транссиба и российско-китайских отношений.
— У нас была задача подписать 18 соглашений на общую сумму 30 миллиардов рублей. Это сделано. Главное достижение форума – мы серьезно продвинулись по проекту строительства пропускного пункта и международного моста через реку Амур между населенными пунктами Джалинда и Мохэ. Мост будет востребован и загружен. По этому проекту мы заручились поддержкой РЖД, встретились с представителями компании «Бамтоннельстрой-Мост» , которая готова построить данный объект, и «Газпромбанком» – организацией, которая готова эти работы профинансировать. Для нас это стратегический проект, который даст импульс к развитию целого ряда производств на севере области, – сказал Василий Орлов.
Просмотров всего: 164
#губернатор #областная власть #экономика