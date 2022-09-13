Василий Орлов подвёл итоги ВЭФ

Восточный экономический форум прошел успешно для Амурской области. Все поставленные задачи выполнены, кроме того, региону удалось продвинуться по новым международным проектам, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В ходе панельной сессии с участием Президента Российской Федерации прозвучали важные решения по развитию Дальнего Востока. В частности, стало известно о продолжении программы Дальневосточной ипотеки.

Губернатор Амурской области сказал, что этот инструмент очень востребован, им активно пользуются люди. Программа меняется с учетом потребностей дальневосточников, включаются новые категории людей, которые могут получить льготную ипотеку, банки снижают ставки.

Также на форуме глава области выступил на двух панельных сессиях, касающихся развития БАМа и Транссиба и российско-китайских отношений.

— У нас была задача подписать 18 соглашений на общую сумму 30 миллиардов рублей. Это сделано. Главное достижение форума – мы серьезно продвинулись по проекту строительства пропускного пункта и международного моста через реку Амур между населенными пунктами Джалинда и Мохэ. Мост будет востребован и загружен. По этому проекту мы заручились поддержкой РЖД, встретились с представителями компании «Бамтоннельстрой-Мост» , которая готова построить данный объект, и «Газпромбанком» – организацией, которая готова эти работы профинансировать. Для нас это стратегический проект, который даст импульс к развитию целого ряда производств на севере области, – сказал Василий Орлов.